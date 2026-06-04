ua en ru
Чт, 04 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

З власною ППО: в Україні показали механізми недержавного захисту інфраструктури від РФ

14:03 04.06.2026 Чт
2 хв
Хто може створювати власну ППО проти "Шахедів"?
aimg Костянтин Широкун
З власною ППО: в Україні показали механізми недержавного захисту інфраструктури від РФ Фото: в Україні показали механізми недержавного захисту інфраструктури від РФ (прес-служба "Армада")
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

в Україні розкрили механізми недержавного захисту інфраструктури, підприємств і виробництв від повітряних загроз з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Ключовою темою презентації проекту, який отримав назву "Критично захищено", стала можливість створення мобільних груп протиповітряної оборони на рівні підприємств відповідно до чинного законодавства, а також використання сучасних технологічних засобів для посилення захисту об’єктів.

"Презентація проекту спрямована на формування умов для системного посилення захисту об’єктів критичної та іншої інфраструктури. Розроблені інструкції, типові документи та схеми дозволяють у стислі строки організувати ефективну систему захисту від повітряних загроз", - заявив виконавчий директор асоціації "Армада" Андрій Гінкул.

Під час презентації також були представлені технологічні рішення для виявлення та протидії повітряним загрозам, а також спеціалізована техніка, яка може використовуватися для захисту критичних об’єктів.

Читайте також: Україна розробила свою першу КАБ, - Федоров

Представники компанії TAF Industries акцентували увагу на необхідності комплексного підходу до безпеки, компанія KVERTUS представила рішення у сфері радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, які можуть бути інтегровані до систем захисту підприємств.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про домовленість на "найвищому політичному рівні" що придбання систем ППО Patriot, але очікування на її реалізацію затягнулося.

Також у Повітряних силах повідомили про критичну нестачу ракет для комплексів Patriot, NASAMS та IRIS-T. У частині підрозділів боєкомплект майже вичерпаний, через що представникам ПС доводиться буквально просити у партнерів навіть по 5-10 ракет.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Miltech Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Українські дрони вполювали російський корабель в Криму (відео удару)
Українські дрони вполювали російський корабель в Криму (відео удару)
Аналітика
Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України