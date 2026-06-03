Україна чекає в черзі, поки США завершать всі війни, - Зеленський
Україна готова до будь-якого формату дипломатичного завершення війни, включаючи прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте наразі увага Сполучених Штатів змістилася на інші конфлікти у світі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну пресконференцію з генсеком НАТО Марком Рютте в Києві.
Чому затримуються переговори
За словами президента, Київ перебуває на постійному зв'язку з американською стороною щодо залучення переговорників, проте цей процес суттєво затягується.
"Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми сьогодні не у фокусі (США). Іран - це питання номер один для США, а вже потім Україна. На жаль, виходить так, що ми знаходимось у черзі цих воєн", - констатував Зеленський.
Водночас він наголосив, що саме США володіють найбільшими важелями впливу, які здатні змусити Росію зупинити агресію.
Оптимальним сценарієм для України залишається залучення до мирного процесу як Вашингтона, так і Європи, оскільки без європейського представництва за столом переговорів інтереси ЄС можуть бути не почуті.
Прямий діалог з Кремлем без черги
Президент підкреслив, що для України головним пріоритетом є якнайшвидше припинення бойових дій, тому держава готова підтримати будь-який формат, який наблизить мир.
"Я готовий до прямих переговорів з Путіним, щоб завершити цю війну, аніж чекати у черзі, поки всі закінчать всі конфлікти у світі і потім дійде до нас", - заявив глава держави.
Він також додав, що поточна ситуація на полі бою, а також успішні українські удари вглиб території Російської Федерації створюють міцне підґрунтя для дипломатії. Це дозволяє Україні сьогодні розмовляти і закінчувати цю війну "на рівних з росіянами у будь-якому форматі".
Заяви Зеленського і Рютте
Нагадаємо, проблема забезпечення України засобами протиповітряної оборони та боєприпасами до них залишається однією з найгостріших.
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що постачання ключових ракет-перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 зі США до України продовжується на постійній основі - щодня та щотижня. За його словами, попри дефіцит, союзники готові й надалі фінансувати програму PURL для стабільних поставок.
Водночас у Києві прагнуть кардинально пришвидшити процес зміцнення неба. Президент Володимир Зеленський поставив жорсткий дедлайн профільним чиновникам через затягування реалізації вже наявних політичних домовленостей щодо придбання нових систем Patriot.
Глава держави наголосив, що фінансові, юридичні та технічні кроки за цим контрактом мають бути напрацьовані негайно, назвавши це персональною відповідальністю залучених посадовців.