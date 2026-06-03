Україна чекає в черзі, поки США завершать всі війни, - Зеленський

Україна готова до будь-якого формату дипломатичного завершення війни, включаючи прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте наразі увага Сполучених Штатів змістилася на інші конфлікти у світі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну пресконференцію з генсеком НАТО Марком Рютте в Києві.

Чому затримуються переговори

За словами президента, Київ перебуває на постійному зв'язку з американською стороною щодо залучення переговорників, проте цей процес суттєво затягується.

"Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми сьогодні не у фокусі (США). Іран - це питання номер один для США, а вже потім Україна. На жаль, виходить так, що ми знаходимось у черзі цих воєн", - констатував Зеленський.

Водночас він наголосив, що саме США володіють найбільшими важелями впливу, які здатні змусити Росію зупинити агресію.

Оптимальним сценарієм для України залишається залучення до мирного процесу як Вашингтона, так і Європи, оскільки без європейського представництва за столом переговорів інтереси ЄС можуть бути не почуті.

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Прямий діалог з Кремлем без черги

Президент підкреслив, що для України головним пріоритетом є якнайшвидше припинення бойових дій, тому держава готова підтримати будь-який формат, який наблизить мир.

"Я готовий до прямих переговорів з Путіним, щоб завершити цю війну, аніж чекати у черзі, поки всі закінчать всі конфлікти у світі і потім дійде до нас", - заявив глава держави.

Він також додав, що поточна ситуація на полі бою, а також успішні українські удари вглиб території Російської Федерації створюють міцне підґрунтя для дипломатії. Це дозволяє Україні сьогодні розмовляти і закінчувати цю війну "на рівних з росіянами у будь-якому форматі".