Головна » Новини » Війна в Україні

Пускові Patriot та NASAMS напівпорожні через дефіцит ракет - Ігнат

02:31 08.05.2026 Пт
2 хв
"Напівпорожні - це ще м'яко кажучи", - полковник Ігнат про стан українського ППО
aimg Катерина Коваль
Пускові Patriot та NASAMS напівпорожні через дефіцит ракет - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Україна зіткнулася з гострим дефіцитом ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T. Пускові установки в підрозділах напівпорожні, а представники Повітряних сил змушені випрошувати по 5-10 ракет на міжнародних переговорах. Про це заявив полковник Юрій Ігнат.

"На голодному пайку"

За словами Ігната, проблеми з постачанням призвели до того, що Україна опинилася "на голодному пайку" щодо ракет. Представники Повітряних сил працюють на Рамштайні та в інших переговорних групах, де доводиться просити буквально по кілька одиниць боєприпасів до кожної системи.

"Пускові установки, які перебувають у складі певних підрозділів і батарей, напівпорожні - це ще м'яко кажучи", - наголосив полковник.

Чому запаси виснажені

Головна причина - 15 великих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури протягом зимового періоду. Витрати боєкомплекту виявилися надзвичайно великими. Ситуацію погіршує зростання глобального попиту на системи ППО через конфлікт на Близькому Сході - конкуренція за боєприпаси зросла.

Як виходять із ситуації

Командування змушене розосереджувати наявні сили та ракети між регіонами, щоб забезпечити хоча б мінімальний рівень захисту по всій країні. Ігнат наголосив, що українські військові мають унікальний досвід застосування сучасних систем ППО, дронів-перехоплювачів та винищувачів F-16 в умовах повномасштабної війни.

6 травня російські війська завдали удару дронами по центру Сум, влучивши в будівлю дитячого садка. Загинули дві жінки, є поранені. Того ж дня під обстріли потрапили Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та Сумщина.

Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму тиші з 6 травня, наголосивши, що офіційних пропозицій від Росії щодо перемир’я не надходило.

У ніч на 7 травня окупанти атакували Україну 102 ударними безпілотниками різних типів із семи напрямків. ППО збила 92 дрони. Зафіксовано влучання та падіння уламків у кількох регіонах.

Зокрема, на Полтавщині внаслідок комбінованої атаки (дрони та ракети) загинули четверо людей (двоє рятувальників і двоє працівників підприємства), 37 осіб поранено (серед них 23 співробітники ДСНС). Частина абонентів залишилася без газу, пошкоджено залізничну інфраструктуру та промисловий об’єкт.

