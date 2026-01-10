Україна закликає посилити тиск на Іран за репресії і підтримку РФ

Україна засудила підтримку Іраном агресії Росії проти України та репресії проти власних громадян. Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на іранський режим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
"Підтримка Іраном агресивної війни Росії проти України та репресії проти власних громадян є складовими тієї самої політики насильства та неповаги до людської гідності", - наголосив Андрій Сибіга.
Він підкреслив, що іранський народ заслуговує на фундаментальні права, включно з доступом до інформації та свободою мирних зібрань.
"Іранці заслуговують на нормальне життя без страху - життя у свободі, безпеці та процвітанні", - додав міністр.
Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників та звернувся до міжнародної спільноти.
"Закликаємо розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку злочинної війни Росії проти України", - підкреслив очільни МЗС.
В Ірані розгорнулися наймасовіші з 2022 року протести, викликані різким падінням курсу національної валюти та поглибленням економічної кризи. На тлі стрімкого знецінення ріала, рекордної інфляції й наростаючого соціального обурення тисячі людей вийшли на вулиці, попри жорсткі репресії з боку влади.
Акції тривають вже не один тиждень, незважаючи на погрози силовиків застосувати силові заходи. За наявними даними, загинуло вже понад 50 людей, серед них - діти.
Водночас у середовищі іранської військової та силової еліти назріває внутрішній розкол щодо подальшого придушення протестів, які охоплюють країну.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію договору з Іраном щодо всебічного стратегічного партнерства. Документ було оприлюднено 21 квітня.
Росія та Іран співпрацюють вже тривалий час, переважно неофіційно. Іран активно підтримує Росію у війні проти України, зокрема надаючи військову допомогу. Ще у 2022 році Тегеран передав Москві дрони-камікадзе, які окупанти застосовують проти українських військових і цивільних.
Також The Wall Street Journal повідомляв, що Росія також отримує від Ірану балістичні ракети малого радіусу дії. У Держдепартаменті США тоді заявили, що Вашингтон та його союзники готові вжити серйозних заходів через можливу передачу цих ракет.
Розвідка ЄС підтвердила постачання Іраном балістичних ракет до Росії.
Водночас у Міністерстві оборони Ірану офіційно заперечили постачання ракет, але іранський депутат підтвердив цю інформацію ЗМІ. Він зазначив, що Тегеран отримує долари за продаж зброї і обходить санкції завдяки співпраці з Росією.