Україна закликає посилити тиск на Іран за репресії і підтримку РФ

"Підтримка Іраном агресивної війни Росії проти України та репресії проти власних громадян є складовими тієї самої політики насильства та неповаги до людської гідності", - наголосив Андрій Сибіга.

Він підкреслив, що іранський народ заслуговує на фундаментальні права, включно з доступом до інформації та свободою мирних зібрань.

"Іранці заслуговують на нормальне життя без страху - життя у свободі, безпеці та процвітанні", - додав міністр.

Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників та звернувся до міжнародної спільноти.

"Закликаємо розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку злочинної війни Росії проти України", - підкреслив очільни МЗС.

Масові протести в Ірані

В Ірані розгорнулися наймасовіші з 2022 року протести, викликані різким падінням курсу національної валюти та поглибленням економічної кризи. На тлі стрімкого знецінення ріала, рекордної інфляції й наростаючого соціального обурення тисячі людей вийшли на вулиці, попри жорсткі репресії з боку влади.

Акції тривають вже не один тиждень, незважаючи на погрози силовиків застосувати силові заходи. За наявними даними, загинуло вже понад 50 людей, серед них - діти.

Водночас у середовищі іранської військової та силової еліти назріває внутрішній розкол щодо подальшого придушення протестів, які охоплюють країну.