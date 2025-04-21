Росія й Іран офіційно стали союзниками: Путін ратифікував стратегічну угоду

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію договору з Іраном про всеосяжне стратегічне партнерство. Відповідний документ було оприлюднено 21 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт публікації офіційних правових актів РФ.

"Ратифікувати договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Російською Федерацією та Ісламською Республікою Іран, підписаний у місті Москва 17 січня 2025 року", - йдеться в документі.

Договір передбачає, що Росія та Іран будуть на офіційному рівні проводити співпрацю у сферах політики, торгівлі, економіки, енергетики, транспорту, інвестицій, інфраструктури, безпеки та оборони.

Зазначається, що Іран та Росія домовилися про спільні розробки в галузі інформаційних технологій, про співпрацю у сфері освіти та культури, спорту та охорони здоров'я, а також і інших напрямках, які "становлять взаємний інтерес".

Співробітництво щодо безпеки та оборони

Окремо у договорі закріплено положення щодо співпраці у напрямках безпеки та оборони двох країн. Росія та Іран домовилися, що у тому випадку, якщо одна з них зазнає агресії, то інша не повинна жодним чином допомагати агресору.

"Інша сторона не повинна надавати агресору військову або іншу допомогу, яка сприятиме продовженню його дій", - йдеться в угоді.

Також окремим пунктом передбачено співпрацю сторін у розвитку міжнародних транспортних коридорів, що пролягають територією Росії та Ірану.

Раніше, 16 квітня, Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном ратифікувала Рада РФ.

Співпраця Росії та Ірану

Нагадаємо, Росія та Іран тісно співпрацюють вже давно, хоч і неофіційно. Іран - одна з країн, яка активно підтримує Росію у війні проти України та надає військову допомогу. Зокрема, Іран ще у 2022 році надав Росії дрони-камікадзе, якими окупанти атакують українців.