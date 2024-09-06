Іран відправив до Росії балістичні ракети малої дальності, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише видання, Іран відправив балістичні ракети малої дальності до Росії. Такий крок дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України.

"Цей крок був зроблений в той час, коли Росія посилила свої ракетні атаки на українські міста та інфраструктуру, в результаті чого за останні дні загинули десятки мирних жителів", - пише WSJ.

Зазначається, що Сполучені Штати Америки поінформували союзників про цей крок Ірану протягом останніх кількох днів.