Іранський депутат проговорився про передачу ракет Росії. Тегеран офіційно заперечує

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International.

Член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав військову допомогу Ірану Росії менш ніж за добу після того, як місія Ірану в ООН спростувала матеріал The Wall Street Journal про передачу балістичних ракет малої дальності до Росії.

"Нам доводиться займатися бартером для задоволення наших потреб, включаючи імпорт сої та пшениці. Частина бартеру включає відправку ракет, а інша частина - відправлення військових безпілотників до Росії", - сказав депутат в інтерв'ю Didban Iran.

На запитання, чи може відправка балістичних ракет до Росії призвести до подальших санкцій проти Ірану, він сказав: "Гірше, ніж є, бути не може. Ми даємо ракети Хезболлі, ХАМАС, Хашд аш-Шаабі (шиїтське ополчення в Іраку, - ред.), то чому б не Росії?".

Іранський депутат заявив, що Тегеран отримує долари за продаж зброї і обходить санкції через партнерство з Росією. Натомість Іран імпортує з Росії сою, кукурудзу та інші товари. Депутат порівняв співпрацю Іран з РФ з допомогою країн НАТО Україні.

При цьому у Міноборони Ірану знову заперечують постачання ракет Росії.