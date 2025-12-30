В Ірані спалахнули наймасовіші за три роки протести на тлі економічної кризи

В Ірані спалахнули наймасовіші з 2022 року протести, які спричинені стрімким знеціненням національної валюти та економічною кризою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Люди вийшли на вулиці на тлі стрімкого знецінення ріала, зростання інфляції та загального невдоволення, яке посилюється жорсткими репресіями з боку влади. Зокрема, національна валюта обвалилася до історичного мінімуму - понад 1,4 млн ріалів за 1 долар.

Крім того, на тлі економічної кризи у відставку пішов голова іранського центрального банку Мохаммад Реза Фарзін.

Мітинги почалися в Тегерані, на вулиці Сааді та в районі Шуш біля головного Гранд-базару. Головними учасниками акції стали торговці, які закривали свої магазини на знак протесту.

Згодом протести перекинулися й на інші великі міста - зокрема, Ісфахан, Шираз і Мешхед. Зазначається, що силовики використовували сльозогінний газ для розгону натовпу.

Видання нагадує, що Іран підтримує РФ у війні проти України, зокрема, постачає країні-агресорці військові технології, безпілотники та різні комплектуючі. Таким чином, поки іранська влада витрачає ресурси на війну за кордоном, населення країни страждає від економічної кризи та нестачі базових ресурсів.

Офіційний Тегеран звинувачує у кризі "зовнішні сили", закликає людей не панікувати, і називає причиною валютного обвалу "психологічний тиск ворога".