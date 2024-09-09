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США готові вжити серйозних заходів проти Ірану через можливе постачання ракет РФ, - Держдеп

Понеділок 09 вересня 2024 22:26
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США готові вжити серйозних заходів проти Ірану через можливе постачання ракет РФ, - Держдеп Фото: заступник речника Держдепу США Ведант Патель (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки та їхні партнери готові вжити серйозних заходів щодо Ірану через можливе постачання Росії балістичних ракет малого радіусу дії.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Ми надзвичайно стурбовані цією інформацією. Ми ясно дали зрозуміти з нашими партнерами по G7, що готові до дій, які можуть призвести до серйозних наслідків", - сказав Патель, коментуючи інформацію про постачання Іраном ракет Росії.

При цьому він не уточнив, про які саме заходи йдеться.

Що передувало

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії.

Іран в ООН заперечив передачу ракет Росії. Однак пізніше іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Тегеран передав Росії ракети. Він зазначив, що це була частина бартеру. Інша частина угоди - постачання дронів.

Сьогодні у ЄС повідомили, що отримали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії.

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