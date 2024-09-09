США готові вжити серйозних заходів проти Ірану через можливе постачання ракет РФ, - Держдеп

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Ми надзвичайно стурбовані цією інформацією. Ми ясно дали зрозуміти з нашими партнерами по G7, що готові до дій, які можуть призвести до серйозних наслідків", - сказав Патель, коментуючи інформацію про постачання Іраном ракет Росії.

При цьому він не уточнив, про які саме заходи йдеться.