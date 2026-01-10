Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ

"Поддержка Ираном агрессивной войны России против Украины и репрессии против собственных граждан являются составляющими той самой политики насилия и неуважения к человеческому достоинству", - подчеркнул Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что иранский народ заслуживает фундаментальные права, включая доступ к информации и свободу мирных собраний.

"Иранцы заслуживают нормальной жизни без страха - жизни в свободе, безопасности и процветании", - добавил министр.

Сибига призвал иранские власти воздержаться от насилия против протестующих и обратился к международному сообществу.

"Призываем рассмотреть возможность усиления давления на иранский режим за насилие против собственного народа и поддержку преступной войны России против Украины", - подчеркнул глава МИД.

Массовые протесты в Иране

В Иране развернулись самые массовые с 2022 года протесты, вызванные резким падением курса национальной валюты и углублением экономического кризиса. На фоне стремительного обесценивания риала, рекордной инфляции и нарастающего социального возмущения тысячи людей вышли на улицы, несмотря на жесткие репрессии со стороны властей.

Акции продолжаются уже не одну неделю, несмотря на угрозы силовиков применить силовые меры. По имеющимся данным, погибло уже более 50 человек, среди них - дети.

В то же время в среде иранской военной и силовой элиты назревает внутренний раскол относительно дальнейшего подавления протестов, охватывающих страну.