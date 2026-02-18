Україна ввела санкції проти Лукашенка

Україна ввела пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за допомогу Росії у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського та відповідний указ глави держави.
"Сьогодні Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка, і ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект", - повідомив Зеленський.
Він нагадав, що у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України від Київщини до Волині.
Президент зазначив, що частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в раїнських регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі.
Більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують українські міста й села.
Також Зеленський підкреслив, що наразі триває розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності - "Орєшніка", що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців.
Окрім того, Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для "Орєшніка". У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му.
"Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Білорусь продовжує брати непряму участь у війні Росії проти України, ставши матеріально-технічною базою російської армії.
Зокрема, країна задіяла свою "оборонку" для ремонту техніки, пошкодженої у боях. Як зазначав американський Інститут вивчення війни, білоруську промисловість орієнтують на затяжний воєнний конфлікт.
Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія використовує білоруську територію для атак на Україну та тиску на країни Європи. Зокрема, з Білорусі запускають реактивні дрони-камікадзе Shahed і забезпечують координацію ударів.
Також у грудні 2023 року білоруський диктатор Олександр Лукашенко особисто зустрічав дітей, яких депортувала РФ з окупованих територій України.
Як відомо, проти білоруського диктатора у Міжнародному кримінальному суді заведено дві справи, триває розслідування.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" уже поставлено на бойове чергування на території країни.
За його словами, в Білорусі вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер арсенал доповнюється новим ракетним комплексом, при цьому Мінськ може отримати від Росії до десяти таких систем.
За попередніми оцінками, "Орєшнік" може бути модифікацією ракети РС-26 "Рубеж", дальність польоту якої, за неофіційними даними, становить близько 5500 кілометрів, однак у відкритих джерелах відомостей про цю систему небагато.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що українській стороні відоме місце розташування нової російської ракети "Орєшнік" у Білорусі, і відповідна інформація передається міжнародним партнерам.
Водночас нещодавно ЗМІ повідомляли, що на території колишнього військового аеродрому Кричев-6 у Білорусі зафіксували активне розгортання військової бази. На нових супутникових знімках видно техніку, яка може належати ракетному комплексу "Орєшнік".