Украина ввела санкции против Лукашенко

Украина ввела пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за помощь России в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и соответствующий указ главы государства.
"Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект", - сообщил Зеленский.
Он напомнил, что во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по северным областям Украины от Киевщины до Волыни.
Президент отметил, что часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в украинских регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси.
Более 3 тысяч предприятий Беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, которые отнесены к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют украинские города и села.
Также Зеленский подчеркнул, что сейчас продолжается развитие инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности - "Орешники", что является очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев.
Кроме того, Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для "Орешника". В прошлом году предприятия страны поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026-м.
"Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, Беларусь продолжает принимать косвенное участие в войне России против Украины, став материально-технической базой российской армии.
В частности, страна задействовала свою "оборонку" для ремонта техники, поврежденной в боях. Как отмечал американский Институт изучения войны, белорусскую промышленность ориентируют на затяжной военный конфликт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия использует белорусскую территорию для атак на Украину и давления на страны Европы. В частности, из Беларуси запускают реактивные дроны-камикадзе Shahed и обеспечивают координацию ударов.
Также в декабре 2023 года белорусский диктатор Александр Лукашенко лично встречал детей, которых депортировала РФ с оккупированных территорий Украины.
Как известно, против белорусского диктатора в Международном уголовном суде заведено два дела, продолжается расследование.
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" уже поставлен на боевое дежурство на территории страны.
По его словам, в Беларуси уже размещено тактическое ядерное вооружение, а теперь арсенал дополняется новым ракетным комплексом, при этом Минск может получить от России до десяти таких систем.
По предварительным оценкам, "Орешник" может быть модификацией ракеты РС-26 "Рубеж", дальность полета которой, по неофициальным данным, составляет около 5500 километров, однако в открытых источниках сведений об этой системе немного.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинской стороне известно местоположение новой российской ракеты "Орешник" в Беларуси, и соответствующая информация передается международным партнерам.
В то же время недавно СМИ сообщали, что на территории бывшего военного аэродрома Кричев-6 в Беларуси зафиксировали активное развертывание военной базы. На новых спутниковых снимках видно технику, которая может принадлежать ракетному комплексу "Орешник".