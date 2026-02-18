Україна ввела санкції проти Лукашенка
Україна ввела пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за допомогу Росії у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського та відповідний указ глави держави.
"Сьогодні Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка, і ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект", - повідомив Зеленський.
Він нагадав, що у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України від Київщини до Волині.
Президент зазначив, що частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в раїнських регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі.
Більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують українські міста й села.
Також Зеленський підкреслив, що наразі триває розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності - "Орєшніка", що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців.
Окрім того, Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для "Орєшніка". У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му.
"Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", - наголосив Зеленський.
Санкції проти Лукашенка передбачають:
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
- блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
- обмеження торговельних операцій (повне припинення);
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
- заборону або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
- повну або часткову заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
- заборону збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
- припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
- заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;
- заборону на набуття у власність земельних ділянок.
Білорусь допомагає РФ у війні проти України
Нагадаємо, Білорусь продовжує брати непряму участь у війні Росії проти України, ставши матеріально-технічною базою російської армії.
Зокрема, країна задіяла свою "оборонку" для ремонту техніки, пошкодженої у боях. Як зазначав американський Інститут вивчення війни, білоруську промисловість орієнтують на затяжний воєнний конфлікт.
Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія використовує білоруську територію для атак на Україну та тиску на країни Європи. Зокрема, з Білорусі запускають реактивні дрони-камікадзе Shahed і забезпечують координацію ударів.
Також у грудні 2023 року білоруський диктатор Олександр Лукашенко особисто зустрічав дітей, яких депортувала РФ з окупованих територій України.
Як відомо, проти білоруського диктатора у Міжнародному кримінальному суді заведено дві справи, триває розслідування.
Про те, чому Білорусь стала союзником Росії, як вона допомагає в агресивній війні проти України і що стоїть за "мирними ініціативами" Лукашенка, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Розміщення "Орєшніка" в Білорусі
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" уже поставлено на бойове чергування на території країни.
За його словами, в Білорусі вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер арсенал доповнюється новим ракетним комплексом, при цьому Мінськ може отримати від Росії до десяти таких систем.
За попередніми оцінками, "Орєшнік" може бути модифікацією ракети РС-26 "Рубеж", дальність польоту якої, за неофіційними даними, становить близько 5500 кілометрів, однак у відкритих джерелах відомостей про цю систему небагато.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що українській стороні відоме місце розташування нової російської ракети "Орєшнік" у Білорусі, і відповідна інформація передається міжнародним партнерам.
Водночас нещодавно ЗМІ повідомляли, що на території колишнього військового аеродрому Кричев-6 у Білорусі зафіксували активне розгортання військової бази. На нових супутникових знімках видно техніку, яка може належати ракетному комплексу "Орєшнік".