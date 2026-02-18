Україна ввела санкції проти Лукашенка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського та відповідний указ глави держави.

"Сьогодні Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка, і ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект", - повідомив Зеленський.

Він нагадав, що у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України від Київщини до Волині.

Президент зазначив, що частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в раїнських регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі.

Більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують українські міста й села.

Також Зеленський підкреслив, що наразі триває розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності - "Орєшніка", що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців.

Окрім того, Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для "Орєшніка". У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му.

"Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", - наголосив Зеленський.

Санкції проти Лукашенка передбачають: