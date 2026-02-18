Украина ввела санкции против Лукашенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и соответствующий указ главы государства.

"Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект", - сообщил Зеленский.

Он напомнил, что во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по северным областям Украины от Киевщины до Волыни.

Президент отметил, что часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в украинских регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси.

Более 3 тысяч предприятий Беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, которые отнесены к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют украинские города и села.

Также Зелесский подчеркнул, что сейчас продолжается развитие инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности - "Орешника", что является очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев.

Кроме того, Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для "Орешника". В прошлом году предприятия страны поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026-м.

"Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия", - подчеркнул Зеленский.