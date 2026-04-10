Україна витісняє РФ з Чорного моря: що залишилося від "грози" після атаки на фрегат

Російський Чорноморський флот, який уже втратив контроль над акваторією через українські морські дрони, тепер зіткнувся з небезпекою у власному порту Новоросійськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NavalNews .

Удар по фрегату 5 квітня

5 квітня українські безпілотники завдали удару по російському фрегату в порту Новоросійська. Імовірно, це був "Адмірал Ессен" - один із двох фрегатів проєкту 11356M, що залишилися в Чорному морі. Це найбільші бойові кораблі РФ після затоплення крейсера “Москва” у квітні 2022 року.

Фрегат був озброєний крилатими ракетами "Калібр" і, ймовірно, готувався до пусків по Україні. Він стояв біля зовнішньої хвилерізки, що зробило його вразливим для атак з моря.

Дрони залетіли з боку моря, подолали російські ракети та зенітний вогонь і влучили в ціль. Одночасно були атаковані об’єкти нафтової інфраструктури, що спричинило масштабні пожежі.

Пастка для флоту

Російський Чорноморський флот був змушений перебазуватися з окупованого Севастополя до Новоросійська, рятуючись від українських морських дронів. Однак тепер і це укриття стало небезпечним.

Українські сили використовують три типи безпілотників: надводні (USV), підводні (AUV) та повітряні (UAV). Захисні хвилерізи Новоросійська перетворилися на клітку.

Російські підводні човни тепер змушені занурюватися прямо біля пірсів, щоб зменшити видимість. Але це лише питання часу, коли українські дрони завдадуть серйозних пошкоджень.

Нікуди відступати

Новоросійськ розташований за 200-350 морських миль від українських позицій. Інших портів для відступу в Росії на Чорному морі немає. Сочі та Очамчире (Грузія) малі й не мають відповідної інфраструктури. Вихід через Волго-Донський канал до Каспійського моря може бути незворотнім.

Таким чином, російські кораблі опинилися в пастці: у порту їх атакують повітряні дрони, у морі - надводні.