Украина вытесняет РФ из Черного моря: что осталось от "грозы" после атаки на фрегат

Российский Черноморский флот, который уже потерял контроль над акваторией из-за украинских морских дронов, теперь столкнулся с опасностью в собственном порту Новороссийск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NavalNews .

Удар по фрегату 5 апреля

5 апреля украинские беспилотники нанесли удар по российскому фрегату в порту Новороссийска. Предположительно, это был"Адмирал Эссен" - один из двух фрегатов проекта 11356M, оставшихся в Черном море. Это самые большие боевые корабли РФ после затопления крейсера "Москва" в апреле 2022 года.

Фрегат был вооружен крылатыми ракетами "Калибр" и, вероятно, готовился к пускам по Украине. Он стоял у внешней волнорезки, что сделало его уязвимым для атак с моря.

Дроны залетели со стороны моря, преодолели российские ракеты и зенитный огонь и попали в цель. Одновременно были атакованы объекты нефтяной инфраструктуры, что повлекло масштабные пожары.

Ловушка для флота

Российский Черноморский флот был вынужден перебазироваться из оккупированного Севастополя в Новороссийск, спасаясь от украинских морских дронов. Однако теперь и это укрытие стало опасным.

Украинские силы используют три типа беспилотников: надводные (USV), подводные (AUV) и воздушные (UAV). Защитные волнорезы Новороссийска превратились в клетку.

Российские подводные лодки теперь вынуждены погружаться прямо у пирсов, чтобы уменьшить видимость. Но это лишь вопрос времени, когда украинские дроны нанесут серьезные повреждения.

Некуда отступать

Новороссийск расположен в 200-350 морских милях от украинских позиций. Других портов для отступления у России на Черном море нет. Сочи и Очамчире (Грузия) малы и не имеют соответствующей инфраструктуры. Выход через Волго-Донской канал к Каспийскому морю может быть необратимым.

Таким образом, российские корабли оказались в ловушке: в порту их атакуют воздушные дроны, в море - надводные.