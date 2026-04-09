"Можемо дотягнутися": у ВМС натякнули на нові удари по Новоросійську та експорту нафти РФ

Через найбільший порт Росії Новоросійськ йде велика кількість нафти, експорт якої дозволяє Кремлю фінансувати війну в Україні. Цьому на заваді стають далекобійні удари українських дронів, які будуть продовжуватися й далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що Новоросійськ є найбільшим портом Росії, і через зміну сезону обсяги експортування мають збільшуватися. Речник ВМС припустив, що росіяни приділятимуть експортним спроможностям більше уваги, враховуючи те, що відбувається на півночі РФ, в Усть-Лузі.

"Але є проблемка - ми туди можемо дотягнутися. Щось вибухає і стосується ще й експортних потужностей, які дозволяють окупантам під час паливної кризи заробляти додаткові гроші для фінансування війни", - зазначив Плетенчук.

Він зауважив, що цей промисловий потенціал ворога потрібно зменшувати, щоб мінімізувати його можливості фінансувати агресію.

Залишки Чорноморського флоту

Речник ВМС розповів, що у Новоросійську зараз перебувають бойові одиниці Чорноморського флоту (ЧФ) країни-агресорки, які вона вивела з тимчасово окупованого Криму.

"Якщо підтвердиться ураження одного з фрегатів, в акваторії Чорного моря залишиться п'ять носіїв ракет типу "Калібр". Також через Новоросійськ йде велика кількість нафти, експорт якої "підживлює" війну проти України", - йдеться у заяві Плетенчука.

Він додав, що за цієї умови в окупантів залишається у строю три надводні кораблі та два підводні човни, які є носіями крилатих ракет.