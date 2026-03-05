ua en ru
Чт, 05 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Мінус носій "Калібрів": СБУ та Сили оборони вивели з ладу фрегат "Адмірал Ессен"

14:00 05.03.2026 Чт
2 хв
Пожежа на палубі тривала близько 18 годин
aimg Ірина Глухова aimg Юлія Акимова
Мінус носій "Калібрів": СБУ та Сили оборони вивели з ладу фрегат "Адмірал Ессен" Фото: російський фрегат "Адмірал Ессен" (росЗМІ)

Російський фрегат "Адмірал Ессен" отримав критичні пошкодження під час атаки на порт "Новоросійськ". Він більше не може бити "Калібрами" по Україні.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Читайте також: Уражено кораблі та нафтові об'єкти РФ: СБУ влаштувала атаку на порт "Новоросійськ"

Джерела в спецслужбі підтвердили, що під час атаки на порт "Новоросійськ" у ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони уразили фрегат "Адмірал Ессен" - носій восьми крилатих ракет "Калібр". Удар припав по середній надбудові корабля.

Унаслідок цього:

  • Вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;
  • Пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;
  • Уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 "Орєх", що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу;
  • Ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар "Фрегат-М2М", який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

"Під час операції СБУ прорвала щільну й багаторівневу систему ворожої ППО навколо Новоросійської бухти та порту. Пожежа на палубі тривала близько 18 годин - це свідчить про серйозні внутрішні руйнування та ускладнену роботу аварійних команд", - розповіло проінформоване джерело.

Як наголошується, корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет "Калібр".

Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України.

Також оприлюднено фотодокази пошкоджень російського фрегата, які підтверджують критичні руйнування надбудови та бортового обладнання корабля.

Мінус носій &quot;Калібрів&quot;: СБУ та Сили оборони вивели з ладу фрегат &quot;Адмірал Ессен&quot;

Що відомо про атаку на порт "Новоросійськ" 2 березня

Нагадаємо, тієї ночі українські дрони завдали масованого удару по Чорноморському флоту РФ. Унаслідок атаки було пошкоджено щонайменше п’ять ворожих кораблів.

Джерела в спецслужбах підтвердили, що спільна операція СБУ та Сил оборони призвела до ураження морського тральника "Валентін Пікуль", а також спричинила серйозні руйнування протичовнових кораблів "Єйськ" та "Касімов".

Крім кораблів, під удар потрапили системи ППО та нафтова інфраструктура РФ у порту "Новоросійськ".

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Війна в Україні
Новини
Україна вимагає від Угорщини доступу до переданих Росією полонених
Україна вимагає від Угорщини доступу до переданих Росією полонених
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні