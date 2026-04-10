Стармер зірвав обіцянку? Чому британський флот не зупиняє російські танкери в Ла-Манші

02:09 10.04.2026 Пт
2 хв
Спецпризначенці готові, але заважає право: чому британці лише спостерігають за танкерами?
aimg Катерина Коваль
Фото: російський нафтовий танкер (Getty Images)

Королівський флот Великої Британії не захопив жодного російського танкера з “тіньового флоту” через побоювання, що такі дії можуть порушити міжнародне право.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Читайте також: Британія виявила таємну російську операцію в Атлантиці та попередила Путіна

Обіцянки проти реальності

Два тижні тому прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв "переслідувати" російський "тіньовий флот". Однак, як з’ясувало видання, жодне судно не було зупинене.

Генеральний прокурор лорд Гермер надав юридичний висновок, згідно з яким спецпризначенці та офіцери Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) можуть підійматися на борт суден у британських територіальних водах.

Але такі операції не проводилися через побоювання порушити міжнародне морське право, яке встановлює високі юридичні вимоги для огляду іноземних суден.

Для кожної потенційної операції чиновники мають надати юридичне обґрунтування та довести, що судно порушило британські санкції.

Російські судна та ескорт військових кораблів

Напередодні видання повідомляло, що Путін надіслав військовий корабель для супроводу санкційних танкерів через Ла-Манш.

У четвер, 9 квітня, через протоку пройшли ще три російські судна, причому одне з них, ймовірно, перевозило вантажі для російських збройних сил.

Російський фрегат "Адмірал Григорович" (озброєний крилатими ракетами та зенітними ракетами) супроводжував два танкери. Британські кораблі лише спостерігали.

Реакція політиків та військових

Колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав ситуацію “жалюгідною”:

"Я не знаю, чому ми не зупиняємо ці судна, які порушують санкції. Вони годують воєнну машину Путіна та фінансують його різанину невинних українців. У нас є чудова можливість це зупинити", - сказав він.

Міністр оборони Джон Гілі визнав, що "є ще більше, що ми можемо зробити", але додав, що рішення Росії ескортувати танкери військовим кораблем свідчить про те, що Британія успішно відволікає ресурси Путіна від України.

"Ми готові. У нас є військові варіанти, і ми готові діяти", – заявив Гілі.

За даними РБК-Україна, у грудні 2025 року СБУ вперше в історії застосувала морські дрони для атаки на російський підводний човен "Варшав’янка" в порту Новоросійська.

Субмарина зазнала критичних ушкоджень і вийшла з ладу. На її борту перебували чотири пускові установки ракет "Калібр".

Крім того, нещодавно українські військові атакували російський літак-амфібію Бе-12 "Чайка", який базувався в районі Качі в окупованому Криму.

Буданов анонсував "багато нового" від РФ на переговорах
Буданов анонсував "багато нового" від РФ на переговорах
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою