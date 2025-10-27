Україна "в кращому становищі" після санкцій США проти російської нафти, - Стармер

Перспективи України покращуються після того, як президент США Дональд Трамп ввів санкції проти російських нафтових компаній.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми зараз у кращому становищі. Минулого тижня відбулися справді значні події", - сказав Стармер.
Британський прем'єр заявив, що перспективи України покращуються після того, як Трамп запровадив санкції на російську нафту, що свідчить про обережний оптимізм союзників Києва щодо посилення позиції США, яка може зашкодити здатності РФ вести війну.
"Найбільшим досягненням я б назвав те, що ми зробили в плані санкцій. Ми ввели санкції проти всіх великих нафтових компаній, потім Трамп ввів санкції проти двох великих нафтових компаній, а ЄС оприлюднив свій останній пакет санкцій - і все це відбулося протягом кількох днів. Це мало глибокий вплив на російську економіку", - зазначив він.
Стармер також розповів, що в неділю, 26 жовтня, він розмовляв з Трампом і, зокрема, обговорював постачання далекобійних ракет для України.
Нагадаємо, 23 жовтня президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти двох ключових російських нафтових компаній. У такий спосіб він надається змусити Москву домовитися про припинення вогню в Україні.
Одразу після запровадження санкцій ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5%.
Санкції проти енергетичних гігантів "Роснефть" і "Лукойл" викликали занепокоєння у нафтовій промисловості Китаю.
Водночас російський диктатор Володимир Путін стверджує, що нові санкції США "суттєво не позначаться на "економічному самопочутті РФ".
Тим часом заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав Трампа "ворогом Росії", а рішення - актом війни.
У відповідь Трамп заявив, що через шість місяців можна буде побачити, чи позначаться на Росії санкції США.