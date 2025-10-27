Україна "в кращому становищі" після санкцій США проти російської нафти, - Стармер

"Ми зараз у кращому становищі. Минулого тижня відбулися справді значні події", - сказав Стармер.

Британський прем'єр заявив, що перспективи України покращуються після того, як Трамп запровадив санкції на російську нафту, що свідчить про обережний оптимізм союзників Києва щодо посилення позиції США, яка може зашкодити здатності РФ вести війну.

"Найбільшим досягненням я б назвав те, що ми зробили в плані санкцій. Ми ввели санкції проти всіх великих нафтових компаній, потім Трамп ввів санкції проти двох великих нафтових компаній, а ЄС оприлюднив свій останній пакет санкцій - і все це відбулося протягом кількох днів. Це мало глибокий вплив на російську економіку", - зазначив він.

Стармер також розповів, що в неділю, 26 жовтня, він розмовляв з Трампом і, зокрема, обговорював постачання далекобійних ракет для України.