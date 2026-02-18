Україна та РФ домовилися про наступну зустріч: чи визначені дата і місце

Переговори у Женеві

Нагадаємо, попередні раунди переговорів за участі України, США та РФ відбулися в Абу-Дабі 23-24 січня та 4-5 лютого. Країни не змогли досягти істотного прогресу щодо припинення війни, проте вони погодили обмін полоненими, який став першим за п’ять місяців.

За словами президента України Володимира Зеленського, у ході дводенних переговорів 17-18 лютого у Женеві делегації України, Росії та США досягли суттєвого прогресу на військовому треці, проте обговорення політичних питань були складними.

Крім того, він заявив, що переговори України та країни-агресорки у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте РФ намагається їх затягнути.

Зазначимо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення "значного прогресу" після першого дня переговорів у Женеві.

Водночас секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров заявив, що під час тристоронніх переговорів у Женеві вдалося уточнити частину питань. Він також розповів про наступний етап.

