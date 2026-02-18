Украина и РФ договорились о следующей встрече: определены ли дата и место

Переговоры в Женеве

Напомним, предыдущие раунды переговоров с участием Украины, США и РФ состоялись в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. Страны не смогли достичь существенного прогресса по прекращению войны, однако они согласовали обмен пленными, который стал первым за пять месяцев.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе двухдневных переговоров 17-18 февраля в Женеве делегации Украины, России и США достигли существенного прогресса на военном треке, однако обсуждение политических вопросов были сложными.

Кроме того, он заявил, что переговоры Украины и страны-агрессора в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако РФ пытается их затянуть.

Отметим, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о достижении "значительного прогресса" после первого дня переговоров в Женеве.

В то же время секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве удалось уточнить часть вопросов. Он также рассказал о следующем этапе.

