Украина и Польша договорились найти совместное решение по экспорту зерна

Украина и Польша договорились найти решение по экспорту украинской агропродукции, учитывающее интересы обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как сообщается, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сегодня провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом.

Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран.

Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта.

Конфликт между Украиной и Польшей

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.

В ответ Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН заявил, что партнеры в Европе подрывают солидарность политическим театром. В Польше в свою очередь сделали ряд резких заявлений, в частности, о снижении помощи Украине из-за "зернового вопроса".

После этого Варшава решила вызвать в Министерство иностранных дел украинского посла Василия Зварыча.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 сентября заявил, что страны договорятся о разрешении конфликта на фоне разногласий по импорту зерна, и при этом поддержка со стороны Варшавы продолжится.

А уже сегодня министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша готова проводить переговоры с Украиной по экспорту ее агропродукции.