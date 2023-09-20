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Посла України викликали до МЗС Польщі через заяву Зеленського

Середа 20 вересня 2023 16:07
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Посла України викликали до МЗС Польщі через заяву Зеленського Фото: посол України в Польщі Василь Зварич (facebook.com/ODFoundation)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Посла України Василя Зварича викликали до польського МЗС через заяву президента України Володимира Зеленського із критикою Варшави за введення зернового ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Як йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС Польщі, дипломату повідомили про "рішучий протест польської сторони" проти слів Зеленського.

"Заступник міністра передав рішучий протест польської сторони щодо вчорашніх заяв президента В. Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію", - сказано у ньому.

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський зазначив, що ця теза неправдива по відношенню до Польщі.

За його словами, тиск на Польщу на багатосторонніх форумах або направлення скарг до міжнародних трибуналів не є належним методом вирішення суперечок між країнами.

Він також зазначив, що ці дії не будуть ефективними проти Польщі, оскільки дії, вжиті з боку польського уряду щодо ембарго на зерно, нібито узгоджується з національним правом, правом ЄС та міжнародним законодавством.

Заступник міністра також висловив стурбованість нещодавнім публічним повідомленням вищих представників української влади, яке "нав’язує односторонню точку зору на багатоаспектну проблему експорту української агропродукції до сусідніх країн".

Що цьому передувало

Зеленський заявив, що деякі союзники України у Європі підривають солідарність політичним театром, роблячи із зерна трилер: "Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Президент зробив таку заяву після того, як попри рішення Єврокомісії про скасування заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень.

Після цього Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

При цьому у Польщі пригрозили посилити експортне ембарго, аби українська влада "не загострювала конфлікт".

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