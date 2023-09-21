Експорт зерна з України. У Польщі заявили про готовність до переговорів

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

"Ми чекаємо таких переговорів і готові до того, щоб такі переговори відбулися", - сказав Телус.

За його словами, Польща відкрита до переговорів пошуку рішення, яке убезпечить польський ринок, захистить польських фермерів та допоможе Україні.

"Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він має бути транзитом, а не шкодити польським фермерам", - зазначив польський міністр.

Телус також звернув увагу на те, що список продуктів, заборонених до ввезення в конкретні країни, має бути гнучким. Як приклад він навів Болгарію, якій необхідний український соняшник і може імпортуватися в цю країну.

"Я б хотів, щоб ще були постійні, довготривалі рішення, які запроваджує Європейський союз. І це хороший напрямок", - зазначив він.

Конфлікт між Україною та Польщею

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному рівні.

У відповідь Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН заявив, що партнери в Європі підривають солідарність політичним театром. У Польщі своєю чергою зробили низку різких заяв, зокрема, про зниження допомоги Україні через "зернове питання".

Після цього Варшава вирішила викликати до Міністерства закордонних справ українського посла Василя Зварича.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 20 вересня заявив, що країни домовляться про вирішення конфлікту на тлі розбіжностей щодо імпорту зерна, і при цьому підтримка з боку Варшави продовжиться.