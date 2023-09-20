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Домовимося. У Зеленського не бачать можливості, що Польща припинить підтримку України

Київ, Середа 20 вересня 2023 22:02
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Домовимося. У Зеленського не бачать можливості, що Польща припинить підтримку України Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна та Польща домовляться про вирішення конфлікту на тлі розбіжностей щодо імпорту зерна. При цьому підтримка з боку Варшави продовжиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

За словами Подоляка, між Польщею та Україною - абсолютно прагматичні позитивні відносини. І зрозуміло, що Варшава захищає свої економічні інтереси, а Київ шукає можливості, як зберегти економічні потенціали на тлі російських атак на порти.

Як зазначив радник голови ОП, економіка - завжди питання конкуренції. І треба розуміти, що розбрат між Україною та Польщею - це лише рожеві мрії росіян.

"Тому потрібно тверезо дивитися на ситуацію. Я не бачу жодного варіанту, що Польща не підтримуватиме Україну до кінця війни. Сядемо за стіл переговорів, домовлятимемося, але домовимося", - додав він.

Конфлікт між Україною та Польщею

Нагадаємо, минулого тижня Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна.

У відповідь Україна подала позов до Світової організації торгівлі.

Учора, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни Європи підривають солідарність політичним театром, натякаючи, зокрема, на Польщу.

Після цього Варшава вирішила викликати до Міністерства закордонних справ українського посла Василя Зварича.

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