Україна та Німеччина обговорили строки надходження систем ППО Patriot: що відомо

Заступник Міністра оборони України Сергій Боєв та аташе з питань оборони при посольстві Німеччини полковник Торстен Фріс обговорили актуальний статус оборонних контрактів між країнами.

Головною темою переговорів стали поставки систем ППО Patriot - умови, строки та пріоритети постачання до України.

Сторони також напрацювали механізми налагодження прямої комунікації між міністерствами оборони для оперативного вирішення питань.

"Для України критично важливий час та розуміння поставок і виконання домовленостей. Це дозволяє чітко планувати військові операції та захист цивільного населення та інфраструктури", - заявив Сергій Боєв.

Під час зустрічі обговорили строки виконання контрактів на постачання боєприпасів, ракет для протиракетної оборони та далекобійних засобів, а також можливість продовження і розширення співпраці.

Окрему увагу приділили розвитку спільних підприємств, їх фінансуванню та нарощенню виробничих спроможностей для підтримки оборонних потреб України.