Украина и Германия обсудили сроки поступления систем ПВО Patriot: что известно

Заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев и атташе по вопросам обороны при посольстве Германии полковник Торстен Фрис обсудили актуальный статус оборонных контрактов между странами.

Главной темой переговоров стали поставки систем ПВО Patriot - условия, сроки и приоритеты поставок в Украину.

Стороны также наработали механизмы налаживания прямой коммуникации между министерствами обороны для оперативного решения вопросов.

"Для Украины критически важно время и понимание поставок и выполнения договоренностей. Это позволяет четко планировать военные операции и защиту гражданского населения и инфраструктуры", - заявил Сергей Боев.

Во время встречи обсудили сроки выполнения контрактов на поставку боеприпасов, ракет для противоракетной обороны и дальнобойных средств, а также возможность продолжения и расширения сотрудничества.

Отдельное внимание уделили развитию совместных предприятий, их финансированию и наращиванию производственных возможностей для поддержки оборонных нужд Украины.