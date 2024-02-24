Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки. Підписання документу відбулося в другі роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Угода була підписана в рамках візиту в Україну прем'єра Італії Джорджії Мелоні.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", - розповів президент.

Деталі угоди поки що невідомі, оскільки текст документа ще не був опублікований.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналося ще низка країн. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною-підписантом та Україною. Кожна угода є унікальною.

Перша угода про гарантії безпеки була підписана на початку січня 2024 року з Британією. А під час візиту до Європи у лютому Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією.

Крім того, вчора угода про гарантії безпеки була підписана з Данією.

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