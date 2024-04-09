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Україна домовилася розпочати перемовини щодо гарантій безпеки з Португалією

Київ, Вівторок 09 квітня 2024 21:34
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Україна домовилася розпочати перемовини щодо гарантій безпеки з Португалією Фото: Ігор Жовква, заступник керівника ОП (facebook.com/president gov ua)
Автор: Іван Носальський

Україна та Португалія розпочнуть переговори щодо підписання двосторонньої угоди з безпеки, яка передбачає гарантії для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як зазначили у відомстві, сьогодні, 9 квітня, відбулися переговори заступника керівника ОП Ігоря Жовкви та дипломатичного радника прем'єра Португалії Жоржа Монтейру.

Жовква зазначив, що Україна цінує участь Португалії у танковій, авіаційній коаліції та коаліції морських спроможностей.

Заступник керівника ОП поінформував португальського чиновника про ситуацію на фронті та нагальні потреби наших захисників.

"Співрозмовники домовилися розпочати переговори щодо укладання двосторонньої угоди з безпеки на виконання Спільної декларації "Групи семи" (G7 - ред.) про підтримку України у найближчому майбутньому", - додали в ОП.

Монтейру відзначив прогрес України в реформах, які необхідні для членства в Євросоюзі та НАТО. Також сторони скоординували графік подальших переговорів.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, після саміту НАТО, який пройшов у Вільнюсі минулого року, низка країн розпочала двосторонні переговори з Україною для того, щоб підписати угоду про гарантії безпеки.

Наразі такі переговори, зокрема, ведуть з: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Латвією та ЄС.

При цьому угоди підписали з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Зазначимо, остання країна, з якою Україна підписала таку угоду, - Фінляндія. Це сталося під час візиту фінського президента Олександра Стубба до Києва.

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