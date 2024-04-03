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Україна та Фінляндія підписали двосторонню угоду з безпеки

Середа 03 квітня 2024 14:16
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Україна та Фінляндія підписали двосторонню угоду з безпеки Фото: президенти України та Фінляндії Володимир Зеленський та Олександр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президенти України та Фінляндії Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Фінляндії.

Зазначається, що президент Фінляндії перебуває з візитом в Україні і зустрівся з Зеленським у Києві.

"Цей візит демонструє сильну та незмінну підтримку України з боку Фінляндії", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі президенти обговорили, зокрема, поточну ситуацію в агресивній війні, розпочатій Росією понад два роки тому, підтримку Фінляндією України та зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру.

Наприкінці зустрічі президенти двох країн підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Фінляндією та Україною.

"Десятирічна угода є демонстрацією довгострокових зобов'язань Фінляндії щодо підтримки України. Вона охоплює кілька секторів, включаючи політичну підтримку, підтримку оборони і безпеки України, а також підтримку реформ і відновлення України", - йдеться у повідомленні.

Оновлено (14:18)

Своєю чергою Зеленський заявив, що угода про гарантії безпеки - це сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

"Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ", - заявив він.

Президент також додав, що Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Британія;

Канада;

Німеччина;

Франція;

Данія;

Італія.

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