Україна та Фінляндія підписали двосторонню угоду з безпеки

Президенти України та Фінляндії Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Фінляндії.

Зазначається, що президент Фінляндії перебуває з візитом в Україні і зустрівся з Зеленським у Києві.

"Цей візит демонструє сильну та незмінну підтримку України з боку Фінляндії", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі президенти обговорили, зокрема, поточну ситуацію в агресивній війні, розпочатій Росією понад два роки тому, підтримку Фінляндією України та зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру.

Наприкінці зустрічі президенти двох країн підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Фінляндією та Україною.

"Десятирічна угода є демонстрацією довгострокових зобов'язань Фінляндії щодо підтримки України. Вона охоплює кілька секторів, включаючи політичну підтримку, підтримку оборони і безпеки України, а також підтримку реформ і відновлення України", - йдеться у повідомленні.

Оновлено (14:18)

Своєю чергою Зеленський заявив, що угода про гарантії безпеки - це сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

"Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ", - заявив він.

Президент також додав, що Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.