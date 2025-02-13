Україна та Європа не повинні бути виключені з майбутніх переговорів щодо війни, - Сибіга

Дзвінки Трампа Путіну та Зеленському

12 грудня відбулись телефонні переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Після цієї розмови очільник Білого дому також провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що повернення України до кордонів 2014 року, є малоймовірним.

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час візиту до України наголосив, що голова Білого дому прагне якнайшвидшого завершення війни. Окрім того, було анонсовано майбутню угоду, спрямовану на зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте, коментуючи розмову Трампа з Путіним, висловив припущення, що це може свідчити про початок перемовин щодо України.

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