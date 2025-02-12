ua en ru
Ср, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп провів довгу розмову з Путіним: усі подробиці

Вашингтон, Середа 12 лютого 2025 19:12
UA EN RU
Трамп провів довгу розмову з Путіним: усі подробиці Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 12 лютого, провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони, зокрема, обговорювали війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social та російські ЗМІ.

За словами Трампа, розмова з Путіним "була тривалою і дуже продуктивною". Під час переговорів сторони обговорювали війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми.

Президент США уточнив, що вони з російським диктатором "розмірковували" про те, як США і Росія "успішно воювали разом" під час Другої світової, і як РФ "втратила" десятки мільйонів людей.

"Кожен із нас говорив про сильні сторони наших націй і про те, яку користь принесе нам спільна робота. Але спочатку, як ми обидва погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні між Росією та Україною", - додав Трамп.

Як зазначив Трамп, він домовився з Путіним "дуже тісно" працювати разом, включно з взаємними візитами.

Переговори підтвердили у Москві

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Трамп і Путін провели телефонну розмову. Вона тривала майже півтори години.

Зокрема, під час переговорів сторони обговорили обмін ув'язненими між США і Росією. Американський лідер "запевнив", що Вашингтон виконає досягнуті домовленості.

При цьому, за словами Пєскова, Путін погодився з Трампом, що досягти довгострокового врегулювання війни РФ проти України можна шляхом переговорів.

Також прессекретар Кремля заявив, що Путін і Трамп домовилися про організацію "особистої зустрічі".

"Президент Росії запросив президента США відвідати Москву і висловив готовність прийняти в Росії американських посадовців за тими напрямами роботи, які становлять взаємний інтерес, включно з, зрозуміло, і темою українського врегулювання", - додав він.

Чутки про переговори Трампа та Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп кілька днів тому також заявляв про те, що він говорив із російським диктатором Володимиром Путіним.

Американський лідер запевняв, що главі Кремля "небайдужі" смерті солдатів на війні. Він також знову нагадав про свої "хороші стосунки" з Путіним.

При цьому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не став ані підтверджувати, ані спростовувати чутки про переговори Трампа з Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
NEWS
Зеленський про "рідкісноземи": важливо захистити, щоб не дісталось безкоштовно росіянам
Зеленський про "рідкісноземи": важливо захистити, щоб не дісталось безкоштовно росіянам
DAILY
Україна пішла в контратаки? Як змінюється ситуація на фронті і що з наступом Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна пішла в контратаки? Як змінюється ситуація на фронті і що з наступом Росії