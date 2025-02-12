Трамп сподівається на позитивні результати майбутньої зустрічі своєї команди із Зеленським
Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели переговори. Зокрема, вони обговорили плани контактів на Мюнхенській конференції з безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.
За словами Трампа, розмова із Зеленським пройшла дуже добре.
"Він, як і президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), хоче укласти мир", - додав президент США.
Трамп уточнив, що він обговорив із Зеленським "безліч тем", які пов'язані з війною. Але ключовою темою стала зустріч української делегації та американської, яка відбудеться в Мюнхені в п'ятницю, 14 лютого. Американську делегацію очолять віце-президент США Джей Ді Венс і держсекретар США Марко Рубіо.
"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Пора припинити цю безглузду війну, під час якої відбуваються масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування. Хай благословить Господь народ Росії та України", - зазначив американський лідер.
Чутки про зустріч Зеленського та Венса
Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що президент України Володимир Зеленський очолить делегацію України на конференції в Мюнхені.
Водночас CBS News писало про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс планує провести зустріч із головою української держави на Мюнхенській конференції з безпеки.
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