Украина и Европа не должны быть исключены из будущих переговоров по войне, - Сибига

Звонки Трампа Путину и Зеленскому

12 декабря состоялись телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. После этого разговора глава Белого дома также провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года, маловероятно.

Министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Украину отметил, что глава Белого дома стремится к скорейшему завершению войны. Кроме того, было анонсировано будущее соглашение, направленное на укрепление стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, комментируя разговор Трампа с Путиным, высказал предположение, что это может свидетельствовать о начале переговоров по Украине.

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