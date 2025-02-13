Трамп не вірить у звільнення окупованих Росією територій

Президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним повернення України до кордонів 2014 року. Він не вірить у повернення Києвом контролю над захопленими Росією територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави в Овальному кабінеті.

Крім того, Трамп не виключив, що в найближчому майбутньому відвідає Україну.

Водночас Трамп кілька разів повторив, що частина окупованих Росією територій, на його думку, повернеться під контроль України.

"Повернення України до кордонів 2014 року малоймовірне. Україна навряд чи поверне назад захоплені Росією території", - сказав глава Білого дому.

Заяви Трампа про війну в Україні

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі назвав малоймовірним і непрактичним членство України в НАТО.

Крім того, Трамп провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорили плани контактів на Мюнхенській безпековій конференції.

Також Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, під час яких обговорювалася, зокрема, війна в Україні.

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