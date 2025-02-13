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Трамп не вірить у звільнення окупованих Росією територій

Вашингтон, Четвер 13 лютого 2025 00:17
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Трамп не вірить у звільнення окупованих Росією територій Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним повернення України до кордонів 2014 року. Він не вірить у повернення Києвом контролю над захопленими Росією територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави в Овальному кабінеті.

"Повернення України до кордонів 2014 року малоймовірне. Україна навряд чи поверне назад захоплені Росією території", - сказав глава Білого дому.

Водночас Трамп кілька разів повторив, що частина окупованих Росією територій, на його думку, повернеться під контроль України.

Крім того, Трамп не виключив, що в найближчому майбутньому відвідає Україну.

Заяви Трампа про війну в Україні

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі назвав малоймовірним і непрактичним членство України в НАТО.

Крім того, Трамп провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорили плани контактів на Мюнхенській безпековій конференції.

Також Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, під час яких обговорювалася, зокрема, війна в Україні.

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