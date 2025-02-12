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Трамп розраховує на швидке врегулювання війни РФ проти України, - глава Мінфіну США

Київ, Середа 12 лютого 2025 19:59
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Трамп розраховує на швидке врегулювання війни РФ проти України, - глава Мінфіну США Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп хоче домогтися швидкого врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Зокрема, для цього США мають намір укласти з Україною угоду про партнерство.

Як передає РБК-Україна, про це на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У Бессента запитали, чи може проєкт угоди щодо природних ресурсів, яку США запропонували Україні, стати основою для більш масштабної мирної угоди.

"Це частина фундаменту для більшої мирної угоди, яку задумав президент Трамп. Він розраховує на дуже швидке врегулювання цього конфлікту", - відповів американський чиновник.

Він додав, що, на думку Трампа, війна Росії проти України не почалася б, якби він був би в Білому домі. Але зараз український народ живе в умовах війни, тому Трамп прагне покласти конфлікту край якомога швидше.

Візит Бессента до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, міністр фінансів США Скотт Бессент відвідав Київ і провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Він став першим міністром з адміністрації Трампа, який приїхав в Україну.

Глава української держави розповів, що Бессент представив українським урядовцям проєкт угоди щодо природних ресурсів.

За словами Бессента, такий документ стане "довгостроковим щитом безпеки" для українців.

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