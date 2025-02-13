Розмова Трампа та Путіна "створює враження" початку переговорів щодо України, - Рютте
Вчорашній дзвінок президента США Дональда Трампа російському диктатору Володимиру Путіну "створює враження" початку переговорів щодо повномасштабної війни в Україні.
Про це розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед засіданням міністрів оборони країн-членів Альянсу, передає кореспондент РБК-Україна.
Дзвінок Трампа Путіну
Відповідаючи на питання, чи вважає Рютте вчорашній дзвінок Трампа початком переговорів щодо війни, він відповів: "таке враження склалося, що це був успішний дзвінок".
Водночас він наголосив, що Захід бажає миру й найсильнішої позиції для України.
"Дуже важливо, що коли буде заключений цей мир, він має бути довготривалим, щоб Путін навіть не намагався ніколи захопити навіть маленької частинки України. І я думаю, що таку думку поділяє Трамп і його команда", - додав він.
Візит Гегсета до Європи
За словами Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, який вчора відвідував "Рамштайн", "привіз значні оголошення з приводу того як треба правильно керувати Альянсом". Як відзначив генеральний секретар, НАТО необхідно продовжувати дискусії, щоб Україна була у найкращій позиції, а європейські країни, своєю чергою, повинні збільшувати колективно виробництво і інвестиції в оборонно-промисловий комплекс (ОПК).
"Цей Альянс є родиною, як Гегсет вчора сказав. Ми тут працюємо для того, щоб найкращу систему стримування забезпечити аби чинити опір будь-якому ворогові. Але нам треба спочатку вирішити питання України, нам потрібно збільшувати оборонне виробництво. І ми колективно поставили це завдання. Будемо проводити перемовини. Не зразу видається домовитися. Але завжди в кінці ми доходимо до спільної позиції", - пояснив Рютте.
Дзвінки Трампа Путіну та Зеленському
Вчора, 12 грудня, Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, а після зателефонував президенту Володимиру Зеленському.
Під час пресконференції в Овальному кабінету, він заявив, що вважає малоймовірним повернення України до кордонів 2014 року.
Водночас як повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, Трамп бажає домогтися швидкого врегулювання війни. Також була анонсована угода про партнерство між Штатами й Україною.
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