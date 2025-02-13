Україна та Європа не повинні бути виключені з майбутніх переговорів щодо війни, - Сибіга

Київ та Європа не повинні бути виключені з майбутніх мирних переговорів про завершення повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ України Андрія Сибігу в інтерв'ю Le Monde.