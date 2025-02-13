Україна та Європа не повинні бути виключені з майбутніх переговорів щодо війни, - Сибіга
Київ та Європа не повинні бути виключені з майбутніх мирних переговорів про завершення повномасштабної війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ України Андрія Сибігу в інтерв'ю Le Monde.
"У наших інтересах працювати разом, щоб закінчити війну у 2025 році. Ми не просто хочемо, щоб бойові дії припинилися. Не можна обговорювати Україну без України або Європу без Європи", - пояснив він.
Він відзначив, що членство України в НАТО залишається для Альянсу найнадійнішим і найдоступнішим способом гарантувати власну безпеку. Водночас під час переговорів щодо завершення війни не повинно бути компромісів, які створять загрозу територіальній цілісності або ж суверенітету України.
Дзвінки Трампа Путіну та Зеленському
12 грудня відбулись телефонні переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Після цієї розмови очільник Білого дому також провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.
Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що повернення України до кордонів 2014 року, є малоймовірним.
Міністр фінансів США Скотт Бессент під час візиту до України наголосив, що голова Білого дому прагне якнайшвидшого завершення війни. Окрім того, було анонсовано майбутню угоду, спрямовану на зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте, коментуючи розмову Трампа з Путіним, висловив припущення, що це може свідчити про початок перемовин щодо України.
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