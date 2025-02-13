ua en ru
Чт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина и Европа не должны быть исключены из будущих переговоров по войне, - Сибига

Четверг 13 февраля 2025 13:15
UA EN RU
Украина и Европа не должны быть исключены из будущих переговоров по войне, - Сибига Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Киев и Европа не должны быть исключены из будущих мирных переговоров о завершении полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибигу в интервью Le Monde.

"В наших интересах работать вместе, чтобы закончить войну в 2025 году. Мы не просто хотим, чтобы боевые действия прекратились. Нельзя обсуждать Украину без Украины или Европу без Европы", - пояснил он.

Он отметил, что членство Украины в НАТО остается для Альянса самым надежным и доступным способом гарантировать собственную безопасность. В то же время во время переговоров по завершению войны не должно быть компромиссов, которые создадут угрозу территориальной целостности или суверенитету Украины.

Звонки Трампа Путину и Зеленскому

12 декабря состоялись телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. После этого разговора глава Белого дома также провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года, маловероятно.

Министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Украину отметил, что глава Белого дома стремится к скорейшему завершению войны. Кроме того, было анонсировано будущее соглашение, направленное на укрепление стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, комментируя разговор Трампа с Путиным, высказал предположение, что это может свидетельствовать о начале переговоров по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Андрей Сибига Мирные переговоры
NEWS
Европа в шоке? Как реагируют западные СМИ на заявления Трампа и его команды об Украине и Путине
Европа в шоке? Как реагируют западные СМИ на заявления Трампа и его команды об Украине и Путине
DAILY
Комбат 3-й ОШБр Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Комбат 3-й ОШБр Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?