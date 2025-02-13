Украина и Европа не должны быть исключены из будущих переговоров по войне, - Сибига
Киев и Европа не должны быть исключены из будущих мирных переговоров о завершении полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибигу в интервью Le Monde.
"В наших интересах работать вместе, чтобы закончить войну в 2025 году. Мы не просто хотим, чтобы боевые действия прекратились. Нельзя обсуждать Украину без Украины или Европу без Европы", - пояснил он.
Он отметил, что членство Украины в НАТО остается для Альянса самым надежным и доступным способом гарантировать собственную безопасность. В то же время во время переговоров по завершению войны не должно быть компромиссов, которые создадут угрозу территориальной целостности или суверенитету Украины.
Звонки Трампа Путину и Зеленскому
12 декабря состоялись телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. После этого разговора глава Белого дома также провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года, маловероятно.
Министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Украину отметил, что глава Белого дома стремится к скорейшему завершению войны. Кроме того, было анонсировано будущее соглашение, направленное на укрепление стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, комментируя разговор Трампа с Путиным, высказал предположение, что это может свидетельствовать о начале переговоров по Украине.
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