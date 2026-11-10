"Фальшивка": Трамп поскандалив із журналістом MS NOW через питання про Путіна та Україну
Президент США Дональд Трамп розкритикував телеканал MS NOW після того, як журналіст цієї медіа поставив йому питання про диктатора РФ Володимира Путіна в контексті України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Увечері 9 листопада (за київським часом) Трамп провів для журналістів брифінг разом із головою UFC Даном Уайтом. Під час виступу він уже привселюдно запропонував Уайту обійняти посаду прес-секретаря Білого дому, але той відмовився, заявивши, що його не цікавить політика.
Одразу після цього Трамп сам став відповідати на запитання журналістів. Один із них стосувався війни в Україні.
Зокрема, кореспондент MS NOW нагадав, що Трамп особисто встановлював Путіну численні дедлайни за останні 22 місяці, щоб укласти перемир'я, а також для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, проте глава Кремля ігнорував вимоги голови Білого дому.
"Він що, воював проти нас?" - відповів Трамп, після чого цікавився, на якому телеканалі працює журналіст.
Дізнавшись, що кореспондент від MS NOW, Трамп заявив, що це фейковий телеканал із найгіршими рейтингами. В результаті відповіді на запитання щодо Путіна так і не було.
"MS NOW - це фальшивка. Це підробка. Я не хочу відповідати на ваше запитання. У MS NOW найнижчі рейтинги за всю історію. Раніше це був MSDNC. Це один із найгірших телеканалів. Ви фальшива мережа", - резюмував Трамп.
Інші інциденти
Нагадаємо, що подібні скандали вже були неодноразово. Буквально наприкінці жовтня журналістка CNN запитала Трампа, чому він заблокував нові санкції проти Росії (мова про закон Ліндсі Грема). У відповідь він сказав їй: "Ви тупа".
Також ми писали, що в листопаді 2025 року Трамп також назвав одну з журналісток тупою після її питання про те, чому він звинувачує адміністрацію Джо Байдена в проникненні в країну афганця, який вистрілив у нацгвардійців у Вашингтоні (йдеться про інцидент 26 листопада).