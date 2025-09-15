Україна та ЄС завершили скринінг за останнім кластером переговорів про вступ

Українська делегація та Європейська комісія завершили скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Українську делегацію очолював віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - головний переговірник Тарас Качка. До складу делегації увійшов заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Як повідомляється, протягом трьох днів скринінгових зустрічей Україна презентувала 28 тематичних блоків, які, зокрема, стосувалися стану реформ у сільському господарстві, прогресу в цифровізації, державної підтримки, ринкового регулювання та розвитку аграрного сектору.

Крім того, представлено рівень узгодження законодавства України з актами права ЄС (acquis ЄС) за такими напрямами:

горизонтальні питання - фінансові та адміністративні структури;

сільськогосподарські ринки;

політика у сфері якості;

органічне виробництво;

просування сільськогосподарської продукції.

"Також відбулися дискусії, під час яких українські представники надали детальні роз’яснення щодо проведеної роботи. Європейська Комісія позитивно оцінила представлені матеріали", - зазначили у Мінекономіки.

За словами Башлика, це свідчить про глибоку зацікавленість європейських партнерів і підтверджує масштаб подальшої роботи, необхідної для інтеграції у спільну аграрну політику ЄС.

"Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом", - зазначив заступник міністра.

Кластер 5 - фінальний з шести кластерів у межах двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу. За результатами скринінгу буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство. Скринінг є початком переговорів про вступ України до ЄС.