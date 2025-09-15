Украина и ЕС завершили скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении
Украинская делегация и Европейская комиссия завершили скрининговые встречи в Брюсселе по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Украинскую делегацию возглавлял вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - главный переговорщик Тарас Качка. В состав делегации вошел заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.
Как сообщается, в течение трех дней скрининговых встреч Украина представила 28 тематических блоков, которые, в частности, касались состояния реформ в сельском хозяйстве, прогресса в цифровизации, государственной поддержки, рыночного регулирования и развития аграрного сектора.
Кроме того, представлен уровень согласования законодательства Украины с актами права ЕС (acquis ЕС) по следующим направлениям:
- горизонтальные вопросы - финансовые и административные структуры;
- сельскохозяйственные рынки;
- политика в сфере качества;
- органическое производство;
- продвижение сельскохозяйственной продукции.
"Также состоялись дискуссии, во время которых украинские представители предоставили подробные разъяснения по проведенной работе. Европейская Комиссия положительно оценила представленные материалы", - отметили в Минэкономики.
По словам Башлыка, это свидетельствует о глубокой заинтересованности европейских партнеров и подтверждает масштаб дальнейшей работы, необходимой для интеграции в общую аграрную политику ЕС.
"Эти дискуссии показали две ключевые вещи: мы уже достигли значительного прогресса в приближении аграрной политики к стандартам ЕС, но впереди еще много работы. Процесс присоединения требует совместных усилий и тесной координации. Украина готова идти по этому пути", - отметил заместитель министра.
Кластер 5 - финальный из шести кластеров в рамках двусторонних встреч в процессе скрининга. По результатам скрининга будет разработан план дальнейшей имплементации регламентов ЕС в украинское законодательство. Скрининг является началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, Европейский Союз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции пророссийской Венгрии. Будапешт наложил свое вето на старт переговоров.
В то же время Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.
Президент Европейского совета Антониу Кошта также считает, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны продолжаться, несмотря на вето Венгрии.
Между тем Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.
Недавно вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сообщал, что Украина вышла на "финишную прямую" проверки своего законодательства на соответствие нормам ЕС.