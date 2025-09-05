ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не треба чекати на Угорщину. Переговори про вступ України до ЄС мають тривати, - Кошта

П'ятниця 05 вересня 2025 15:56
UA EN RU
Не треба чекати на Угорщину. Переговори про вступ України до ЄС мають тривати, - Кошта Фото: президент Європейської ради Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Переговори щодо вступу України до Європейського Союзу мають тривати, попри вето Угорщини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

"У будь-якому випадку переговорний процес триває і має тривати. Ми не можемо втратити цей шлях. Треба продовжувати далі працювати над реформами. Не треба чекати на Угорщину, бо майбутнє України в ЄС, це безперечно", - сказав Кошта.

Він також зазначив, що безумовно, треба прискорювати настання миру в Україні.

"Але немає жодних причин не продовжувати переговори про вступ України до ЄС, бо це займає великий час. Війна завершиться до завершення перемовин про вступ до ЄС, тож зараз немає жодних причин втрачати час", - наголосив президент Євроради.

Кошта додав, що зараз можна робити дві речі одночасно - боротися за мир та рухатися далі в дуже вимогливих переговорах про вступ України до ЄС.

Угорщина блокує вступ України до ЄС

Нагадаємо, Європейський Союз не може розпочати вступні переговори з Україною виключно через позицію Угорщини. Будапешт наклав своє вето на старт переговорів.

Водночас нещодавно Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини. Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.

Своєю чергою Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Рада Європи Вступ в ЄС
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії