Не треба чекати на Угорщину. Переговори про вступ України до ЄС мають тривати, - Кошта
Переговори щодо вступу України до Європейського Союзу мають тривати, попри вето Угорщини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.
"У будь-якому випадку переговорний процес триває і має тривати. Ми не можемо втратити цей шлях. Треба продовжувати далі працювати над реформами. Не треба чекати на Угорщину, бо майбутнє України в ЄС, це безперечно", - сказав Кошта.
Він також зазначив, що безумовно, треба прискорювати настання миру в Україні.
"Але немає жодних причин не продовжувати переговори про вступ України до ЄС, бо це займає великий час. Війна завершиться до завершення перемовин про вступ до ЄС, тож зараз немає жодних причин втрачати час", - наголосив президент Євроради.
Кошта додав, що зараз можна робити дві речі одночасно - боротися за мир та рухатися далі в дуже вимогливих переговорах про вступ України до ЄС.
Угорщина блокує вступ України до ЄС
Нагадаємо, Європейський Союз не може розпочати вступні переговори з Україною виключно через позицію Угорщини. Будапешт наклав своє вето на старт переговорів.
Водночас нещодавно Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини. Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.
Своєю чергою Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом.