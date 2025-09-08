Україна вийшла на "фінішну пряму" скринінгу законодавства для вступу в ЄС, - Качка
Україна вийшла на "фінішну пряму" перевірки свого законодавства на відповідність нормам Європейського Союзу. Залишився аграрний кластер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.
"Скринінг - базова складова перемовин про вступ до ЄС - вийшов на фінішну пряму. Разом Єврокомісією розпочали обговорення останнього у нашому графіку кластера щодо ресурсів, сільського господарства та політики згуртованості", - повідомив Качка.
За його словами, п'ятий кластер стосується найбільш чутливих тем переговорів з ЄС.
"Сьогодні говоримо про аграрну політику: про підтримку фермерів, розвиток сільських територій, системи контролю та адміністрування", - додав віцепрем'єр.
Він зазначив, що за технічними питаннями криється багато політики, "яку ми за останні роки дуже добре відчули на собі". Вразливість українських і європейських фермерів робить аграрні питання найбільш політично чутливими.
"У цій частині переговорів особливо потрібне залучення усіх стейкхолдерів і взаєморозуміння всіх між собою. Успіхом в переговорах є стане така інтеграція з ЄС, що зробить нас разом найпотужнішим гравцем у світовій продовольчій системі. Я вірю, що це можливо", - додав Качка.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, Європейський Союз не може розпочати вступні переговори з Україною виключно через позицію проросійської Угорщини. Будапешт наклав своє вето на старт переговорів.
Водночас Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини. Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта також вважає, що переговори щодо вступу України до ЄС мають тривати, попри вето Угорщини.
Тим часом Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом.