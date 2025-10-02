Україна та ЄС готують ще один удар по економіці РФ: у Зеленського зробили заяву

Санкції ЄС проти Росії

В Єврокомісії напередодні заявили, що ЄС більше не буде поетапно вводити санкції проти РФ, а перейде на жорсткіші заходи, про що повідомила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Мова йде про обмежувальні заходи стосовно енергетики, фінансових послуг і торгівлі країни-агресорки.

Як відомо, 19 вересня Єврокомісія висунула на обговорення країн-членів ЄС 19-й пакет санкцій проти РФ.

В нові обмеження входить повна відмова від імпорту російського газу в країни Європи до 1 січня 2027 року.

Оскільки проросійські лідери Угорщини та Словаччини будуть намагатися заблокувати нові обмеження проти Кремля, Єврокомісія запропонувала нову схему голосування.

Йдеться про голосування за санкції проти РФ шляхом простої більшості країн-представників ЄС.

Угорщина блокує санкції

Нагадаємо, що Угорщина неодноразово блокувала або гальмувала антиросійські санкції через енергетичну залежність і прагматичні відносини з Москвою.

Наприклад, в 2022-2023 роках блокування санкцій проти РФ Угорщина виправдовувала, посилаючись на загрозу енергетичній безпеці.

Будапешт все ще залежний від постачання нафти та газу з РФ. Президент Володимир Зеленський сьогодні закликав Угорщину почути вимоги США щодо відмови від російських енергоресурсів.

Однак в Угорщині не хочуть відмовлятись від нафти з РФ. Прем'єр-міністр Віктор Орбан назвав причини, чому Угорщина не планує розривати контракти з Москвою.