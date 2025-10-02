ЄС готує новий підхід до санкцій проти Росії: під прицілом три важливі сфери

Європейський Союз планує запровадити більш жорсткі обмеження щодо Російської Федерації, що впливатимуть на три ключові сфери.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку чиновниці у соцмережі Х.

За підсумками неформального європейського саміту в Копенгагені вона зазначила, що настав час посилити тиск на Росію та з цією метою ЄС запропонував новий підхід до санкцій.

"Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи щодо енергетики, фінансових послуг і торгівлі", - сказала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії додала, що це частина 19-го пакета санкцій, який обговорюється просто зараз.