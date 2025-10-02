Зеленський закликав Угорщину "почути" Трампа щодо відмови від російської нафти

Угорщина повинна дослухатись до вимог президента США Дональда Трампа щодо відмови від російських енергоресурсів, адже прибутки від нафти та газу живлять воєнну машину Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського перед Сьомим Самітом Європейської політичної спільноти.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує отримувати ресурси для продовження війни від енергосектору, тому потрібно вжити заходів, які це зупинять.

"Ми маємо підтримати заклик президента США припинити закупівлю російської нафти Європою. І наші колеги в Угорщині повинні почути про це. Енергоресурси з США та інших партнерів здатні перекрити цей дефіцит на європейському ринку", - сказав президент..

За його словами, також вагомим для тиску на РФ є 19-й пакет санкцій Євросоюзу.

"Також необхідно запровадити додаткові санкції проти капітанів та екіпажів так званого "тіньового флоту", а також проти власників відповідних компаній. Нам треба подумати про накладання санкцій на російські нафтові термінали та решту їх інфраструктури на материковій частині", - додав глава держави.