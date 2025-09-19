Заборона на імпорт СПГ і не тільки: ЄС представив 19-й пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія представила вже 19-й пакет антиросійських санкцій. Зокрема, країни Європи можуть повністю відмовитися від російського скрапленого природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн підкреслила, що за останній місяць Росія повною мірою показала презирство до дипломатії та міжнародного права. На це вказують масовані удари по Україні, а також вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі та Румунії.

"Знову і знову президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) йде на ескалацію. У відповідь Європа посилює тиск. Тому сьогодні я представляю наш 19-й пакет санкцій", - додала президентка Єврокомісії.

Удар по енергетиці

Фон дер Ляєн нагадала, що економіка Росії тримається на доходах від енергетичних ресурсів. Тому ЄС хоче скоротити ці доходи.

"Ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Час перекрити кран. Ми до цього готові: економили енергію, диверсифікували постачання та інвестували в низьковуглецеві джерела енергії, як ніколи раніше. Сьогодні ці зусилля приносять результат", - додала вона.

Голова ЄК нагадала, що в рамках 18-го пакета санкцій ЄС знизив стелю цін на російську нафту до 47,6 долара за барель. Для того, щоб посилити контроль, у рамках 19-го пакета санкцій планується запровадити обмеження проти ще 118 суден "тіньового флоту". Загалом під санкціями ЄС - понад 560 танкерів.

Також пропонується ввести повну заборону на угоди для великих енергетичних компаній РФ "Роснефть" і "Газпромнефть". Активи інших компаній також заморозять.

"Ми націлюємося на тих, хто допомагає Росії вести війну, купуючи нафту в обхід санкцій: нафтопереробні заводи, трейдерів і нафтохімічні компанії в третіх країнах, зокрема в Китаї. За три роки нафтові доходи Росії в Європі скоротилися на 90%. Тепер ми остаточно закриваємо цю сторінку", - додала глава Єврокомісії.

Удар по фінансовому сектору

Також, як підкреслила Урсула фон дер Ляєн, у рамках нового пакета санкцій Євросоюз запровадить заборону на угоди для нових банків у Росії та третіх країнах.

Вперше під обмеженнями опиняться криптоплатформи: буде заборонено проведення операцій із криптовалютами. До санкційного списку заносять іноземні банки, пов'язані з російськими альтернативними платіжними системами.

"Ми обмежуємо угоди з організаціями в спеціальних економічних зонах", - уточнила фон дер Ляєн.

Експортні обмеження

Євросоюз планує запровадити нові прямі заборони на вивезення товарів і технологій, які використовуються на війні. До санкційного списку внесуть 45 компаній з Росії та інших країн, які прямо або побічно допомагають російському оборонному сектору.

"У війні, де багато що вирішують технології, позбавити Росію доступу до ключових розробок вкрай важливо, особливо у сфері дронів", - додала фон дер Ляєн.

Вплив санкцій

Голова Єврокомісії звернула увагу, що санкції вже завдають важкого удару по російській економіці.

"Ключова ставка - 17%. Інфляція залишається високою. Доступ до фінансування і доходів скорочується. Перегріта військова економіка Росії виходить на межі", - додала вона.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС застосовуватиме проти Росії санкції доти, доки вона не сяде за стіл переговорів з Україною для встановлення справедливого і міцного миру.