Украина и ЕС готовят еще один удар по экономике РФ: у Зеленского сделали заявление

Санкции ЕС против России

В Еврокомиссии накануне заявили, что ЕС больше не будет поэтапно вводить санкции против РФ, а перейдет на более жесткие меры, о чем сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли страны-агрессора.

Как известно, 19 сентября Еврокомиссия выдвинула на обсуждение стран-членов ЕС 19-й пакет санкций против РФ.

В новые ограничения входит полный отказ от импорта российского газа в страны Европы до 1 января 2027 года.

Поскольку пророссийские лидеры Венгрии и Словакии будут пытаться заблокировать новые ограничения против Кремля, Еврокомиссия предложила новую схему голосования.

Речь идет о голосовании за санкции против РФ путем простого большинства стран-представителей ЕС.

Венгрия блокирует санкции

Напомним, что Венгрия неоднократно блокировала или тормозила антироссийские санкции из-за энергетической зависимости и прагматичных отношений с Москвой.

Например, в 2022-2023 годах блокирование санкций против РФ Венгрия оправдывала, ссылаясь на угрозу энергетической безопасности.

Будапешт все еще зависим от поставок нефти и газа из РФ. Президент Владимир Зеленский сегодня призвал Венгрию услышать требования США об отказе от российских энергоресурсов.

Однако в Венгрии не хотят отказываться от нефти из РФ. Премьер-министр Виктор Орбан назвал причины, почему Венгрия не планирует разрывать контракты с Москвой.